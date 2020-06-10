Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", показала незвичайний образ

На фото Камінська показує себе в жакеті, гудзички на якому розстебнула. Образ Слава доповнила стильними окулярами і зачіскою. Співачка спокусливо дивилася в камеру, щоб фото вийшло максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всю свою кар'єру я купаюся в гучних заголовках. Вийшла заміж, розлучилася, перекроїла ніс, підшила обличчя, знову вийшла заміж, народила, кинув чоловік і т. д. Журналістика в Україні — дуже умовний предмет: вона, начебто, є, а ніби і немає

Я давно не ображаюся на людей, які уявно називають себе представниками цієї професії, абстрагуватися маму і додала «імунітет від заголовків» всім близьким. Але. Колись це (не дай Бог) прочитають мої діти. Інтернет все пам'ятає, і через десять років мені доведеться відповідати на незручні питання по вашим «статтями», які не мають нічого спільного з дійсністю. Заради гучних заголовків та максимум 10-ти переглядів ви, нешановні ІнфоРесурс, знатно псуйте собі карму, Схаменіться.", - написала Слава під фото.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"А хто на фото?", "Бомбезна", "Це хто? Красуня", "Крута", "Що сталося, не можу зрозуміти? Скандали, інтриги, розслідування?", "Діти люблять маму! І знають її краще журналістів! Тому зрозуміють, що 99,9% жовтяниця", "Перший абзац все правильно написано, чого ображатися. Я, як давній шанувальник дуету "НеАнгели" можу з упевненістю сказати, що платівка була, груди в залі неможливо ж накачати. Пам'ятаєте своє інтерв'ю?".

Повідомлялося, що відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", віддала дітей колишньому чоловікові.

Едгар показав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як проводить час з дітьми на море без колишньої дружини. Схоже, чоловік вирішив відправитися з малюками на невеликий відпочинок, забравши Леона і Лауру у Слави.

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