Відома українська співачка Слава Камінська, яка співає у складі групи "НеАнгели", вразила новим образом
У себе в Instagram красуня поділилася провокаційним фото, передає Politeka.net. Слава дуже сильно змінилася зі своїх останніх зйомок. Шанувальники так і не змогли зрозуміти, це фотошоп, або Слава дійсно змінила зовнішність.
Насамперед в очі кинулося довге світле волосся, трохи м'які риси обличчя. Красуня стояла в чорній нижній білизні біля машини прямо посеред парковки. Зверху дівчина накинула чорний шкіряний плащ, який розстебнула, щоб засвітити свої принади.
«У песимістки чашка наполовину порожня. У оптимістки чашка наполовину пуш ап», - підписала Слава фото.
За кілька годин фото зібрало понад 25 тисяч лайків. В коментарях залишили масу захоплених відгуків про новий образ Камінської.
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«Слава, тебе не впізнати», «Ого», «На Усманову схожа, думала, що вона», «Як вам йде блонд!», «Шикарно виглядаєте», «Слава, я захоплююся вашою свободою у всьому!», «Баба та ти вогонь», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Слава Камінська приміряла блискучий ліфчик, з якого випирали апетитні груди. Зверху красуня накинула світлий піджак. Висока зачіска під ретро-стиль і очі, підкреслені чорними тінями, надали образу пікантності.
Нагадаємо, що Камінська без ліфчика показала "душу" перед таємничим чоловіком: "Було соромно говорити...".
Також Politeka писала, що щаслива Камінська нарешті показала нового коханця: "Так схожий на Едгара...".
А ще Politeka повідомляла, що Едгар Камінський забрав двох дітей у своєї колишньої дружини: "Тобі це не забудуть".