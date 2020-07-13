35-річний пластичний хірург Едгар Камінський, колишній чоловік співачки Слави Камінської з "НеАнгелів", розбурхав атмосферними знімками з новою пасією
Як передає Politeka.net, Едгар опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши їх довгим віршем. Хірург присвятив і кадри, і теплі рядки новій коханці, яка відзначає день народження - Ользі Багатій.
Про дівчину відомо, що вона є арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта і що в неї є син.
"Погнали зі мною, хоч до самого краю світу?!
І домашнім скажи, щоб не ждали тебе додому.
Коли скінчиться вірус і знімуться всі заборони.
Погнали зі мною?..
"Улибашка♥️, з днем народження 🎈! Погнали зі мною?)", - підписав щасливий Камінський.
На одному з фото Ольга усім тілом пригорнулася до Едгара. Пара позувала біля води на заході. Здається, вони зупинилися в кроці від поцілунку.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Хай буде срач під цими чудовими фотками від захисників Слави 😀😁"
"Наймиліша пара, так і віє ніжністю 🙌 Бережіть один одного 🥰"
"Так розповідаємо, що це за красуня нова, де взялася 😂"
"Як зворушливо❤️😭З іменинницею💖"
"Слава інша: справжня, яскрава, жива! Як можна порівнювати абсолютно дві різні особистості??"
"Ох любите ви раків жінок)"
"Ну, нарешті поруч гідна, ставна жінка. А зі Славою тільки ганьбитися. Гармонійна пара👍"
"Гарненькі👍👍👍Слава йому не підходила"
Раніше ми повідомляли, Ольга Багата в "сторіз" похвалилася бюстом, показавши його крупним планом. На відео красуня в купальнику всілася на руки до Едгара.
Нагадаємо, що коханка Камінського здалася в білизні і видала пікантні деталі стосунків: "Прямо на вечірці...".
Як повідомляла Politeka, щаслива Камінська нарешті показала нового коханця: "Так схожий на Едгара...".