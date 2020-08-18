Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала свої гарячі заняття спортом 

Красуня продемонструвала свою неймовірну фігуру в крихітному бікіні, пише Politeka.net.  Модель позувала у дворі будинку в золотому купальнику, який навряд чи щось прикривав. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Гаряча брюнетка натягнула на великі груди крихітний ліфчик з клаптиками тканини, що нагадують зірочки. 

Маленький ліфчик сидів на грудях, трохи притиснувши її. При цьому видно, як принадам тісно і вони трохи вивалилися з-під "зірочок". 

Крихітні трусики трималися на стегнах на прозорих лямках. При цьому шматочок трикутної тканини стиснувся на інтимному місці. 

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Завершив образ Кассандри кольоровий козирок на голові, яким вона прикрила обличчя. 

Ідеальне тіло моделі блищало від лосьйону. 

Сьєнега стояла перед камерою і крутила обруч. 

"З Днем народження мене", - підписала кадри модель. 

За шість годин пост зібрав понад 4000 переглядів і багато коментарів. 

Кадри викликали фурор серед підписників. Люди вітали зірку зі святом, а також захоплювалися її фігурою. 

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала перед камерою, записуючи відео. Маленький ліфчик на чорних бретельках натягнувся і підняв пишні груди.

При цьому одна частина бюста виставилася з-під купальника, тому здавалося, що він занадто малий. 

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега помістила свої принади в сміливий наряд, який практично нічого не приховав. Через тканину проглядалися всі найсолодші місця моделі.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега позувала в маленькому фіолетовому купальнику з зеленими лямками. Видно, що великий бюст знаменитості ніби вологий, ймовірно, від лосьйону для засмаги.

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Happy Fuckin Birthday to me 🎉

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Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега пірнула в басейн в прозорому боді: "Мокра і гаряча".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy «зняла штани посеред вулиці, вид вражає:»суперзірка".

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих:»це на межі".