Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала свої гарячі заняття спортом

Красуня продемонструвала свою неймовірну фігуру в крихітному бікіні, пише Politeka.net. Модель позувала у дворі будинку в золотому купальнику, який навряд чи щось прикривав. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Гаряча брюнетка натягнула на великі груди крихітний ліфчик з клаптиками тканини, що нагадують зірочки.

Маленький ліфчик сидів на грудях, трохи притиснувши її. При цьому видно, як принадам тісно і вони трохи вивалилися з-під "зірочок".

Крихітні трусики трималися на стегнах на прозорих лямках. При цьому шматочок трикутної тканини стиснувся на інтимному місці.

Завершив образ Кассандри кольоровий козирок на голові, яким вона прикрила обличчя.

Ідеальне тіло моделі блищало від лосьйону.

Сьєнега стояла перед камерою і крутила обруч.

"З Днем народження мене", - підписала кадри модель.

За шість годин пост зібрав понад 4000 переглядів і багато коментарів.

Кадри викликали фурор серед підписників. Люди вітали зірку зі святом, а також захоплювалися її фігурою.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала перед камерою, записуючи відео. Маленький ліфчик на чорних бретельках натягнувся і підняв пишні груди.

При цьому одна частина бюста виставилася з-під купальника, тому здавалося, що він занадто малий.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега помістила свої принади в сміливий наряд, який практично нічого не приховав. Через тканину проглядалися всі найсолодші місця моделі.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега позувала в маленькому фіолетовому купальнику з зеленими лямками. Видно, що великий бюст знаменитості ніби вологий, ймовірно, від лосьйону для засмаги.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега пірнула в басейн в прозорому боді: "Мокра і гаряча".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy «зняла штани посеред вулиці, вид вражає:»суперзірка".

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих:»це на межі".