Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала свої гарячі заняття спортом
Красуня продемонструвала свою неймовірну фігуру в крихітному бікіні, пише Politeka.net. Модель позувала у дворі будинку в золотому купальнику, який навряд чи щось прикривав. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Гаряча брюнетка натягнула на великі груди крихітний ліфчик з клаптиками тканини, що нагадують зірочки.
Маленький ліфчик сидів на грудях, трохи притиснувши її. При цьому видно, як принадам тісно і вони трохи вивалилися з-під "зірочок".
Крихітні трусики трималися на стегнах на прозорих лямках. При цьому шматочок трикутної тканини стиснувся на інтимному місці.
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Завершив образ Кассандри кольоровий козирок на голові, яким вона прикрила обличчя.
Ідеальне тіло моделі блищало від лосьйону.
Сьєнега стояла перед камерою і крутила обруч.
"З Днем народження мене", - підписала кадри модель.
За шість годин пост зібрав понад 4000 переглядів і багато коментарів.
Кадри викликали фурор серед підписників. Люди вітали зірку зі святом, а також захоплювалися її фігурою.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала перед камерою, записуючи відео. Маленький ліфчик на чорних бретельках натягнувся і підняв пишні груди.
При цьому одна частина бюста виставилася з-під купальника, тому здавалося, що він занадто малий.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега помістила свої принади в сміливий наряд, який практично нічого не приховав. Через тканину проглядалися всі найсолодші місця моделі.
Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега позувала в маленькому фіолетовому купальнику з зеленими лямками. Видно, що великий бюст знаменитості ніби вологий, ймовірно, від лосьйону для засмаги.
Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега пірнула в басейн в прозорому боді: "Мокра і гаряча".
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy «зняла штани посеред вулиці, вид вражає:»суперзірка".
Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих:»це на межі".