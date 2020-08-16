Популярний російський шоумен Гарік Харламов похвалився в мережі результатом своєї поїздки на риболовлю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Little Big", - коротко йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Харламов позує поруч з солістами групи, демонструючи результати свого улову. Пара тримає велику рибу, в той час як Харламов набагато скромний результат.

«У тебе найменший!», «Гарік у тебе little»,» Люди в чорному», «Гарік, а Христина де? А й правда у тебе весілля нове в січні, а у Христини у квітні?», «Клас фотка Гарік, а там теж ловив рибу», «оце трофей», «це все тому, що у тебе штани не драні», - пишуть його шанувальники.

Як повідомлялося до цього, російський гуморист Харламов засвітився разом із зіркою фільму "сміттяр" Судзиловською Олесею.

На фото Гарік позував в кепці, окулярах і толстовці. Поруч можна побачити Олесю, яка була в шкірянці та з зібраним волоссям. Парочка посміхалася на камеру і позувала для фото. Як можна помітити, вони були на ринку.

"З Гаріком @garikkharlamov. Сільські можуть зустрітися тільки на ринку", - написала Олеся.

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