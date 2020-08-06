Российский комик Гарик Харламов, который недавно развелся с популярной актрисой Кристиной Асмус, удивил уставшим видом на работе

Как передает Politeka.net, свежее фото артист опубликовал у себя в Инстаграм. На фото Харламов лежал на диване, практически скотившись с него. Он выглядел очень уставшим. Рядом с ним стояла вода. Не исключено, что фото на страничке комика было постановочным, ведь оно позволило привлечь внимание поклонников.

«Первый рабочий день в Камеди! Наконец то работа!!! Вовсю готовимся к новому сезону! Я бодр и весел!», - подписал фото Харламов.

За час фото собрало почти 60 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу слов поддержки. Не сдержался и оценил фото коллеги Артур Пирожков.

«Бульдог на минималках», «Ты бы отдыхал, Гарик!», «Я уж было думала это комната жениха у Гузеевой))», «Ты зачем занял мое место и позу?!!», «Диванный комик!», «Похудел», «Кита выбросило на берег», «Выглядите победоносно», «Давно пора, застой уже достал, и вас реально не хватает», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Харламов примерял на себя женский образ при помощи компьютерной программы, чем рассмешил публику. Он позировал в откровенных декольте.

Напомним, что сеть кипит из-за внебрачного ребенка Харламова, на кого "променяли" Асмус.

Как сообщала Politeka, Асмус засветила лишнее в мини-платье, актрису понесло после разрыва с Харламовым: "Ух, какая шалунья".

Также Politeka писала, что после развода с Асмус Харламов объявился в платье с глубоким декольте: "Так вот почему вы расстались...".