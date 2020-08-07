Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила признанием, которое решила сделать в окружении мужчин
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Си*ек и подписи про развод нет 🙅🏼♀️ Много людей. Вдаваться в подробности кто это и «а чё это вы тут делаете, а?» вряд ли будете 😋 Скорее всего пролистнёте дальше и зажмёте лайк. Но я просто оставлю это здесь 💭 Потрясающий день на съемках фильма..» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном кадре Асмус позирует в окружении российских актеров, улыбаясь на камеру.
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«Кристина! Вы красавица и как актриса класс! Живите и снимайтесь! Удачи Вам!», «Вы не правы! Это интереснее развода и сис*к», «Кристина, вернись к Харламову, он тебя умоляет и клянется, что больше не будет гулять с Гузеевой», «Жесть, я не узнала ни Кончаловского, ни Чадова. Просто какие-то грязные мужики стоят. Со стройки наверно», — пишут ее поклонники.
До этого актриса Кристина Асмус заинтриговала снимками в пикантном наряде.
Кристина является популярной актрисой и после фильма "Текст" обсуждения среди поклонников не утихают. В частности, обсуждают фанаты в основном интимный момент Кристины с актером на съемках, а также развод Асмус с Харламовым.
Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».
Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.
Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.