Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила признанием, которое решила сделать в окружении мужчин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Си*ек и подписи про развод нет 🙅🏼‍♀️ Много людей. Вдаваться в подробности кто это и «а чё это вы тут делаете, а?» вряд ли будете 😋 Скорее всего пролистнёте дальше и зажмёте лайк. Но я просто оставлю это здесь 💭 Потрясающий день на съемках фильма..» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Асмус позирует в окружении российских актеров, улыбаясь на камеру.

«Кристина! Вы красавица и как актриса класс! Живите и снимайтесь! Удачи Вам!», «Вы не правы! Это интереснее развода и сис*к», «Кристина, вернись к Харламову, он тебя умоляет и клянется, что больше не будет гулять с Гузеевой», «Жесть, я не узнала ни Кончаловского, ни Чадова. Просто какие-то грязные мужики стоят. Со стройки наверно», — пишут ее поклонники.

До этого актриса Кристина Асмус заинтриговала снимками в пикантном наряде.



Кристина является популярной актрисой и после фильма "Текст" обсуждения среди поклонников не утихают. В частности, обсуждают фанаты в основном интимный момент Кристины с актером на съемках, а также развод Асмус с Харламовым.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.