Российская актриса Кристина Асмус, у которой сейчас бракоразводный процесс с Гарирком Харламовым, поделилась своими планами

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу артистки в «Инстаграм». (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

На опубликованных кадрах Асмусм прыгает в сапогах и коротком черном платье в горошек. При этом легкая ткань одеяния сильно подлетает вверх, показывая лишнее.

«Ближайший месяц я проведу не в Москве 🛫 В работе, адском режиме. Почти без выходных, подъемы в 4 утра и съёмки по 17-18 часов 📽 Зато на мооооооооре», - написала артистка.

Кадры активно комментируют пользователи Сети.

«Это фсе развод🤣», «Кристиночка, удачи вам и сил❤️ отдыхайте обязательно», «Круто! А свадьбы новой свадьбы не намечается, случайно?))) А то так хочется кого-нибудь поженить!», «Круто! А свадьбы новой свадьбы не намечается, случайно?))) А то так хочется кого-нибудь поженить!», «Пох, танцуем», «Кристиночка, это очень круто🔥 Ну я про морееее😊 А вы, берегите себя!!», "Ух, какая шалунья", - пишут в комментариях.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.