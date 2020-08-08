Известный российский юморист Гарик Харламов засветился вместе со звездой фильма "Мусорщик" Судзиловской Олесей

На фото Гарик позировал в кепке, очках и толстовке. Рядом можно увидеть Олесю, которая была в кожанке и с собранными волосами. Парочка улыбалась на камеру и позировала для фото. Как можно заметить, они были на рынке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Гариком @garikkharlamov. Деревенские могут встретиться только на рынке", - написала Олеся.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Две моих любимки:)))", "Мусорщик, это клёво!", "Несколько фильмов врезалось в память, но - ,, Мусорщик " остался на первом месте", "Моя-то деревенщина, соскучилась по тебе, выезжай уже в город", "Какая встреча!!", "Ну с Гариком, это шедевр...", "Гарик похудел!", "В хорошей деревне живете видимо)))", "Вот Олеся это крутая фотка !!! Гарик правильный чувак !!!", "Как вы смотритесь, однако", “Мистер и мисс”.

Сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус рассказала, при каких обстоятельствах встретилась с Гариком Харламовым.

По словам артистки, она посетила офис "Comedy Club", где в настоящее время работает ее муж Гарик Харламов, с которым она находится на стадии развода.

Асмус сообщила, что прибыла в офиса сугубо по рабочим делам. У нее намечена примерка нарядов для нового проекта.

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