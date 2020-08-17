Популярна українська Dj і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася ідеальною розтяжкою в одному міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Котра година? На моєму годиннику 21: 30", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кумейко позує в зухвалому міні, показуючи на тлі годинника ідеальну розтяжку. Завдяки цьому в кадр потрапили стрункі ноги знаменитості. Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк оцінила жарт колеги і подруги, відправивши Кумейко смайли.

Водночас інші шанувальники виконавиці буквально «розсипалися» в компліментах.

«Худишка», «це бомбезно», «годинник не ходять», «плаття якось неприродно виглядати... Навіщо ображати гравітацію», «це нога робоча», «вогонь дівчинка», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і розповіла про улюблені клопоти.

Красуня на фото позувала в нижній білизні. Зірка стояла на карачках, п'ятою точкою до камери. Як можна помітити, Анастасія шукала одяг в пральній машині, тому її голови не було видно. Але ніхто б і не звернув увагу на неї, так як від ідеального "горішка" зірки неможливо відірвати погляд, враховуючи позу.

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