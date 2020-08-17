Популярная украинская Dj и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась идеальной растяжкой в одном мини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Который час? На моих часах 21:30», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Кумейко позирует в дерзком мини, показывая на фоне часов идеальную растяжку. Благодаря этому в кадр попали стройные ноги знаменитости. Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк оценила шутку коллеги и подруги, отправив Кумейко смайлы.
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В то же время другие поклонники исполнительницы буквально «рассыпались» в комплиментах.
«Худишка», «это бомбезно», «часы не ходят», «Платье как то неестественно смотреться... Зачем обижать гравитацию», «Это нога рабоча», «огонь девочка», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала про любимые хлопоты.
Красотка на фото позировала в нижнем белье. Звезда стояла на карачках, пятой точкой к камере. Как можно заметить, Анастасия искала одежду в стиральной машине, поэтому ее головы не было видно. Но никто бы и не обратил внимание на нее, так как от идеального "орешка" звезды невозможно оторвать взгляд, учитывая позу.
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