Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала про любимые хлопоты

Красотка на фото позировала в нижнем белье. Звезда стояла на карачках, пятой точкой к камере. Как можно заметить, Анастасия искала одежду в стиральной машине, поэтому ее головы не было видно. Но никто бы и не обратил внимание на нее, так как от идеального "орешка" звезды невозможно оторвать взгляд, учитывая позу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Из домашних хлопот, стирка - самая любимая", - написала красотка под фото.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Срочно звоните пожарным!"

Сообщалось, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко соблазнила публику своей "клубничкой".

Анастасия выгнулась перед камерой, маняще покрутив бедрами, после чего присела и помахала рукой. При этом красотку, по-видимому, абсолютно не заботит, что слишком "ветреный" сарафан с трудом прикрывает что-либо.

Сообщалось, что экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко стала невидимкой и покорила зажигательным танцем.

Так, звезда решила в очередной раз продемонстрировать свой танцевальный талант, однако сделала это весьма необычно. На первом кадре Кумейко на секунду появляется перед зрителями в черном купальнике.

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