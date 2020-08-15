Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала про любимые хлопоты
Красотка на фото позировала в нижнем белье. Звезда стояла на карачках, пятой точкой к камере. Как можно заметить, Анастасия искала одежду в стиральной машине, поэтому ее головы не было видно. Но никто бы и не обратил внимание на нее, так как от идеального "орешка" звезды невозможно оторвать взгляд, учитывая позу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Из домашних хлопот, стирка - самая любимая", - написала красотка под фото.
Ани Лорак ошарашила видом без штанов на курорте с Киркоровым: пикантные кадры
Новый карантин из-за опасной болезни в Украине, что нельзя делать с 13 августа: "На два месяца..."
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!"
В "Квартал 95" обсуждают потерю, Евгений Кошевой раскрыл подробности: "У Валерия Жидкова..."
Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Срочно звоните пожарным!"
Сообщалось, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко соблазнила публику своей "клубничкой".
Анастасия выгнулась перед камерой, маняще покрутив бедрами, после чего присела и помахала рукой. При этом красотку, по-видимому, абсолютно не заботит, что слишком "ветреный" сарафан с трудом прикрывает что-либо.
Сообщалось, что экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко стала невидимкой и покорила зажигательным танцем.
Так, звезда решила в очередной раз продемонстрировать свой танцевальный талант, однако сделала это весьма необычно. На первом кадре Кумейко на секунду появляется перед зрителями в черном купальнике.
Напомним, темпераментная экс-Nikita упала на колени и пошалила на песке, показав бюст
А еще Politeka писала, что экс-Nikita избавилась от одежды и стыда, едва прикрыв самые пикантные места
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita в купальнике устроила сочные игры в воде, кадры для смелых