Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе и рассказала о планах

На фото красотка позировала в цветочном купальнике на веревочках. Волосы у звезды были собраны в хвост и мокрые, а сама она соблазнительно выгнулась, пока спускалась в воду по лестнице. Кумейко отвернулась от камеру, но это сделало фото еще более жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Расписание на неделю: солнце, вода, море, бенто, пончики, сон", - написала Кумейко.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая же ты красивая! И светишься внутренней красотой! Это огромная редкость!", "Богическая", "Шикарная", "По пятницам ешь пончики, а всю субботу спишь?)", "Кто же ты по гороскопу, я влюбился в твой орешек", "Хорошее расписание", "Идеальное тело. Точка", "Вах".

Сообщалось, что украинская исполнительница Анастасия Кумейко посветила «добром» в мокром бикини.

«До завтра, спокойной ночи», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Кумейко позирует в мокром бикини, элегантно приподняв над водой пятую точку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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