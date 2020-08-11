Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в необычном виде
На фото красотка показалась без одежды, а на голове можно увидеть полотенце. Кумейко в руках держала две чашки, которыми прикрывала грудь. Анастасия, как можно заметить, была и без трусиков, поэтому снимала себя довольно высоко, чтобы ничего не показать в зоне бикини. Звезда позировала у себя дома на фоне холодильника, что не сделало кадр менее горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Госпожа на охоте, а где трусики?".
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Сообщалось, что украинский Dj Анастасия Кумейко похвасталась роскошными формами в непристойном белье.
«Какие планы на август?» — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии Кумейко позирует в кожаной портупее, которая максимально оголяет ее роскошные формы.
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