Легендарна українська виконавиця Настя Каменських побешкетувала на камеру, обтягнувши розкішну фігуру корсетом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мені здається, це та суперсила, якою хочуть володіти всі дорослі дівчатка", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Каменських позує спершу у звичайному повсякденному вбранні, а через секунду вже «у всеозброєнні»: облягаючому костюмі з корсетом і обручем у вигляді «вушок» кішечки. Українці оцінили різке перевтілення кумира.

"Мені подобатися твоя гра очима дуже красиво», «ось це пощастило Потапу», «шикарно», «яка красива", у всіх стилях. Супер", "гаряча кішечка«,» Люта дівчинка«," з чубчиком сексі!❤ ",- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Настя Каменських похвалилася сімейною ідилією і показала, як любить проводити час зі своїм чоловіком Потапом

На знімках закохана пара молодят позує під час прогулянки центром Києва. Настя Каменських ніжно притулилася до Потапа, який в цей час зробив кілька Селфі. Співачка блаженно посміхається поруч зі своїм чоловіком, а на одному зі знімків романтично треться носом об його щоку, доводячи свою любов.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкій білій сукні поділилася важливою новиною: "нарешті! Дочекатися...".

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