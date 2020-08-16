Вот это перевоплощение

Легендарная украинская исполнительница Настя Каменских пошалила на камеру, обтянув роскошную фигуру корсетом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мне кажется, это та суперсила, которой хотят обладать все взрослые девочки», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Каменских позирует сперва в обычном повседневном наряде, а через секунду уже «во всеоружии»: облегающем костюме с корсетом и обручем в виде «ушек» кошечки. Украинцы оценили резкое перевоплощение кумира.

«Мне нравиться твоя игра глазами очень красиво», «вот это повезло Потапу», «шикарно», «Какая красивая», «во всех стилях. Супер», «горячая кошечка», «Лютая девочка», «С челкой секси!❤»,- пишут они.

Как сообщалось ранее, Каменских впервые за долгое время похвасталась отдыхом со своим супругом Потапом.

Так, на фотографии пара позирует в центре Киева во время прогулки. Каменских нежно прижалась к мужу, делая при этом селфи. Пара красиво улыбалась на камеру, демонстрируя всем свою любовь. На других кадра они романтично играют друг с другом.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".