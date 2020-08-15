Настя Каменских похвасталась семейной идиллией и показала, как любит проводить время со своим мужем Потапом

Певица опубликовала нежные фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На снимках влюбленная пара молодоженов позирует во время прогулки по центру Киева. Настя Каменских нежно прижалась к Потапу, который в это время сделал несколько селфи. Певица блаженно улыбается рядом со своим мужем, а на одном из снимков романтично трется носом о его щеку, доказывая свою любовь. Стоит отметить, что оделись знаменитости достаточно тепло. Алексей Потапенко вышел погулять в черном свитшоте, а Настя поверх топа накинула серый пиджак.

"Наш выходной сегодня выглядит так. Обожаю такие прогулки вместе! Особенно по старым улочкам в центре Киева, которые кажется, что знаешь уже вдоль и поперёк, но с @realpotap открываешь их каждый раз как впервые", - поделилась Каменских эмоциями.

Пользователи социальной сети восхитились отношениями звезд в комментариях:

"Боже какие красивые😭😍"; "Светитесь от счастья"; "Очень красивые❤️ Крутых выходных всем🚘"; "Такие счастливые 🤩🤩🤩😻😻😻😻😻"; "Солнышки 💛💛💛"; "Идеальная пара 😻😻😻🤩🤩🤩🔥"; "Самая красивая пара в мире💖💖💖"; "Милашки"; "Завидую белой завистью....всех благ вам!👌".

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