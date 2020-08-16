Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася "бурхливим" минулим, показавши найважливіший для себе танець
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Балет" Лебедине озеро " став у моєму житті доленосним... Головну партію Одетти-Оділлії в ньому я виконала ще будучи студенткою предвипускного курсу Академії Російського балету ім.Ваганової в Санкт-Петербурзі. Цей спектакль став моїм держ. іспитом.🙏 Оскільки в Маріїнський театр я була прийнята за рік до закінчення училища і відразу на становище солістки. 🩰 🦢 Цей балет став так само першим для мене і у Великому театрі (але вже в постановці В.Васильєва). "Лебедине озеро" відновлював у Великому Юрій Григорович, і повернув мене з Лондона в 2000 му році, поставивши умовою, щоб прем'єру танцювала саме я. Таким чином, він повернув мене в Росію», - йдеться в повідомленні.
За словами Волочкової, цей танець став для неї особливим, оскільки це була перша її поява на сцені після «незаконного звільнення» з Великого театру.
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"Лебідь для мене-це особливий символ і завжди асоціюється з цим балетом і з моєю долею. А номер " Лебідь "в постановці Михайла Фокіна і як і раніше зберігаю в моїх концертних програмах і в моєму спектаклі» Балерина в Задзеркаллі цирку" -йдеться в тексті повідомлення.
Звернемо увагу, що користувачі Мережі не могли відповісти Волочковій на одкровення, оскільки балерина закрила можливість коментувати свої пости.
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