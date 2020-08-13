Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила новой выходкой

Как передает Politeka.net, короткое видео с традиционным трюком балерины появилось на ее странице в Инстаграм. Волочкова была одета в длинное пышное платье в белые горохи. Она стояла на причале, облокотившись на перила. Волочкова задрала ногу аж до головы, в результате чего платье задралось, а окружающим стало видно все, что под платьем балерины прячется.

«Настроение лета», - подписала видео звезда.

Поклонники и критики балерины не смогли оставить комментарии под фото, так как Волочкова ограничила эту возможность. Как известно, Волочкова одна из самых скандальных звезд российского шоу-бизнеса. У нее в комментариях собиралось очень много хейтеров, которые писали ей гадости. Из-за таких людей артистка решила закрыть комментарии, хотя и признается, что это решение далось ей трудно.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова поделилась фотографией с отдыха, на которой позировала в платье. Балерина залезла на перила, не боясь, что в любой момент может с них упасть.

«Высоко сижу – далеко гляжу», - подписала звезда снимок.

Как известно, Волочковой 44 года, но пользователи сети считают, что выглядит она гораздо старше.

Напомним, что Волочкова в неприличной позе посветила своими достоинствами перед тренером: "Специфичная женщина".

А еще Politeka писала, что разгоряченная Волочкова раскорячилась на полу в неестественной позе: «День начинается с…».

Также Politeka сообщала, что Волочкова в трусах отблагодарила Михалыча, задрав ногу выше головы: "Было незабываемо!".