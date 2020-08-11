Так сможет далеко не каждый

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась своей растяжкой

Звезда поделилась в Инстаграм новым видео, на котором показала, как начинается ее день (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Волочкова старательно разминается у себя в зале. При этом балерина демонстрирует чудеса растяжки, раздвигая ноги в воздухе настолько, насколько это вообще возможно. На некоторых кадрах она выгибает свое тело в разные сторону в совсем неестественных позах.

Для упражнений балерина оделась в простую спортивную одежду: на ней красные штаны и голубая майка. Стоит отметить, что это непривычно скромный наряд для эксцентричной звезды.

В самом конце Волочкова снимает пуанты и становится на носки, демонстрируя вблизи свои ноги, которые выглядят при этом довольно пугающе. В завершение разминки балерина натужно улыбается.

«Когда день начинается с улыбки и гимнастики», - подписала кадры знаменитость.

До этого мы писали, что Волочкова показала вертикальный шпагат, стоя возле гироплана. Артистка позирует в пачке, из-под которой видно трусы.

При этом балерина отблагодарила опытного пилота Михалыча, с которым она совершила полет.

«Полёт на автожире в Авиапарке"Воскресенский" был незабываемым. У меня даже немного аэрофобия пропала благодаря опытному пилоту Михалычу», - написала балерина.

Отметим, Волочкова уже хвасталась своими выходками на этом аэродроме. В частности она показала кадры, как сидит в шпагате на крыше авто и между двух гиропланов.

Напомним, Волочкова в трусах отблагодарила Михалыча, задрав ногу выше головы.

Как сообщала Politeka, покрасневшая Волочкова огорошила выходкой на людях, это попало на камеру.

Также Politeka писала, что покрасневшая Волочкова без белья показалась на улице, гремит скандал.