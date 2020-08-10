Известная балерина Анастасия Волочкова блеснула неуместным шпагатом

Как передает Politeka.net, артистка показала фото на своей странице в «Инстаграм».

Волочкова показала вертикальный шпагат, стоя возле гироплана. Артистка позирует в пачке, из-под которой видно трусы.

При этом балерина отблагодарила опытного пилота Михалыча, с которым она совершила полет.

«Полёт на автожире в Авиапарке"Воскресенский" был незабываемым.🦢 У меня даже немного аэрофобия пропала благодаря опытному пилоту Михалычу», - написала балерина.

Отметим, Волочкова уже хвасталась своими выходками на этом аэродроме. В частности она показала кадры, как сидит в шпагате на крыше авто и между двух гиропланов.

Ранее Волочкова в той же балетной пачке, что и на фото с гиропанами, похвасталась перед мужчинами откровенным шпагатом прямо на ледяной купели, точнее, его бортиках. Анастасия рассказала, что она получила специальную новую купель от близких товарищей. А свою старую она собирается продать, чтобы заплатить штрафы за суд, прошедший накануне.

Отметим, комментарии на странице Волочковй в "Инстаграм" отключены, поскольку любительнице шпагатов во всей вообразимых и невообразимых местах часто пишут малоприятные замечания.

Напомним, покрасневшая Волочкова огорошила выходкой на людях, это попало на камеру: «Высоко сижу…»

Как сообщала Politeka, Волочкова без белья показалась на улице, гремит скандал: «Как не стыдно…»

Также Politeka писала, что Волочкова показала, какой красоткой была раньше: «Без позорных шпагатов и облысения».