Известная балерина Анастасия Волочкова озадачила видом не тренировке в старом костюме

На своей странице в социальной сети Инстаграм Волочкова поделилась очередным видео из спортзала, куда регулярно ходит и удивляет дерзкими выходками во время тренировок. Используя тренажеры не по назначению, Волочкова хвастается своей растяжкой, при этом зачастую это выглядит неуместно и вульгарно.

Так, балерина появилась в излюбленном зале в небрежном виде, за который ее массово высмеивают и критикуют - старой майке блекло-голубого оттенка и вышедших из моды штанах с клешью.

Причем ранее она рассказала, что никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни на грамм.

"Утром съела пол-чашки овощного острого 🌶бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца.😊И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик.🥬🥒😊", - рассказала ранее Волочкова о секретах своего похудения.

При этом сегодня балерина акцентировала внимание на очередных упражнениях.

«Каждый использует тренажеры по-своему. 🐣🩰 У меня своя специфика. Но физическая нагрузка всегда идёт на пользу.👍💃 #анастасияволочкова» - рассказала Волочкова под роликом. Из-за ее поведения в зале со специфичными тренировками, Волочкову едко высмеивают в сети.

Балерина также часто вспоминает о прошлом, хвастается своими достижениями и уверяет в своей популярности каждого журналиста. При этом чаще всего Анастасию жестко высмаивают и критикуют. Поэтому под каждым постом в Инстаграм Волочкова скрыла возможность комментирования фото, чтобы не провоцировать новых насмешек.

До этого она поделилась архивными кадрами со сльемок в фильме, в котором принимала однажды участие:

«Кадры со съёмок сериала "Место под солнцем", неоднократно транслируемого на телеканале НТВ. Режиссером этого фильма был замечательный режиссёр Али Хамраев. А я исполняла главную роль Кати Орловой, которая была балериной. Актерский состав был выдающимся! Мою маму играла Людмила Чурсина, мужа-Максим Аверин, снимались в сериале и Александр Лазарев, Сергей Горобченко, Игорь Яцко.. Это такая память🙏», - написала Волочкова.

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