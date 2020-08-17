Курс валют в Україні 17 серпня здивує змінами, які долару і євро навряд чи припадуть "до смаку"

Так, Долар почне тиждень з "нокдауну", адже на торгах він обвалиться на 6,09 гривні. Передбачається, що сьогодні він далі буде «пробивати дно», передає Politeka.

Євро ж піде ще далі, опустившись на рівень до -11,03 гривні.

Курс валют 17 липня, згідно з прогнозом НБУ, буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2734,74 грн;

100 євро - 3230,82 гривні.

Впаде також і Російський рубль, гривня опустить його до 3,72 за десяток.

До цього ми розповідали, що найближчим часом можна очікувати зниження курсу долара до гривні. Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Вадим Іосуб.

За словами експерта, Українська гривня може зміцнитися вже через тиждень.

Згідно з його прогнозом, Американський долар може опуститися до позначки у 27,1 гривні на міжбанку, в обмінниках курс коливатиметься від 27 до 27, 3 гривні за долар.

Аналітик підкреслив, що протягом минулого тижня курс долара вже знизився на 1%. Варто відзначити, що курс долара в обмінниках продовжує плавно падати вже третій тиждень поспіль. Тому не виключено, що Долар з євро і далі кинуться в прірву.

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