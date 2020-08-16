В ближайшее время можно ожидать снижение курса доллара к гривне



Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Вадим Иосуб в комментарии "РБК Украина".

По словам эксперта, украинская гривна может укрепиться уже через неделю.

Согласно его прогнозу, американский доллар может опуститься до отметки в 27,1 гривны на межбанке, в обменниках курс будет колебаться от 27 до 27, 3 гривны за доллар.

Аналитик подчеркнул, что на протяжении минувшей недели курс доллара уже снизился на 1%.

Стоить отметить, что курс доллара в обменниках продолжает плавно падать уже третью неделю подряд.

Ранее мы писали, что экономический эксперт Валерий Клочок предупреждал украинцев, что повышение минимальной зарплаты, которое запланировали в правительстве, приведет к росту цен и подорожанию валюты.

Эксперт уверен, что больше всего «минималка» ударит по украинскому бизнесу, ведь именно предпринимателям придется увеличивать расходы на содержание бизнеса.

Также мы сообщали, что МВФ ухудшил свой прогноз мировой экономики на 2020 год. На эти оценки равняются финансисты и целые государства. Все будет еще хуже, чем предполагалось. Экономика упадет на 4,9%. Кризис уже назвали самым глубоким со времен Второй мировой войны.

Что касается Украины, то согласно прогнозу, мы потеряем 8,2% своей экономики.

Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

Также Politeka писала, что повышение зарплат обернется ударом, украинцев предупредили об опасности.