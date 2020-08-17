Курс валют в Украине 17 августа удивит переменами, которые доллару и евро вряд ли придутся «по вкусу»

Так, доллар начнет неделю с «нокдауна», ведь на торгах он обвалится на 6,09 гривны. Предполагается, что сегодня он дальше будет «пробивать дно», передает Politeka.

Евро же пойдет еще дальше, опустившись на уровень до -11,03 гривны.

Курс валют 17 июля, согласно прогнозу НБУ, будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2734,74 грн;

100 евро — 3230,82 гривны.

Упадет также и российский рубль, гривна опустит его до 3,72 за десяток.

До этого мы рассказывали, что в ближайшее время можно ожидать снижение курса доллара к гривне. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Вадим Иосуб.

По словам эксперта, украинская гривна может укрепиться уже через неделю.

Согласно его прогнозу, американский доллар может опуститься до отметки в 27,1 гривны на межбанке, в обменниках курс будет колебаться от 27 до 27, 3 гривны за доллар.

Аналитик подчеркнул, что на протяжении минувшей недели курс доллара уже снизился на 1%. Стоить отметить, что курс доллара в обменниках продолжает плавно падать уже третью неделю подряд. Поэтому не исключено, что доллар с евро и дальше устремятся в пропасть.

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