Світлана Лобода, Леся Нікітюк, Катя Осадча та інші зірки похвалилися сільськими образами

На першому фото була Світлана Лобода. Цього разу знаменита артистка постала на серії нових фото в соціальній мережі Instagram в простому вбранні, що складається зі світлих джинс, кофті темного кольору, а також утепленій куртці з шапкою. При цьому позувала Лобода прямо біля стогів сіна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото здалася Леся Нікітюк. Леся вирішила поєднати у своєму вбранні два стилі: народний і сучасний. Зірка постала в зеленій хустці на голові, довгій світлій сорочці-сукні з вишивкою і кросівках. Телеведуча вийшла в поле, де позувала серед снопів сіна-фото вийшли атмосферними, яскравими і живими.

Закриває трійку Катерина Осадча. Дівчина стояла в кросівках і джинсах. Образ Катерина доповнила піджаком і білою футболкою. Волосся у красуні були зібрані в хвіст, а в руках вона тримала Вила, які були над сінником. Зірка не дивилася в камеру, а тільки на знаряддя праці, поки стояла поруч з деревом.

На четвертому фото здалася Ельза Хоск. Цього разу була красуня в штанях, топі або купальнику, а образ доповнила сорочкою, яку залишила розстебнутою. Дівчина на першому фото демонструвала свій плоский животик, а на другому вже показувала себе на тлі сінника.

Закриває п'ятірку Кортні Кардашьян. Красуня картатій сорочці і сукні з великим стояла на тлі села. Образ зірка доповнила чобітьми майже по коліно.

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