Популярная украинская ведущая Леся Никитюк покорила поклонников дерзким образом в спортивном костюме

Звезда поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото ведущая наслаждается завтраком на открытой террасе отеля. Она сидит на солнце в светло-сером спортивном костюме. При этом Леся кокетливо расстегнула молнию на куртке, под которой, судя по всему, ничего нет, сверкнув своим впечатляющим декольте.

Свой спортивный образ ведущая дополнила стильными очками и украшениями в виде массивных цепей. Волосы Леся собрала в высокий тугой хвост.

Ведущая также показала свой завтрак: сырники с вареньем и ягодами.

«люблю смотреть как почтенные дяди с собственной охраной решают вопрос на террасе отеля... и есть. P.S. Кстати один из них подозрительно смотрит на мои сырнички», - подписала снимки Никитюк.

В сети тут же принялись комментировать ее пост.

«Ой вы очень изменились, еле вас узнала», «Отличный лук», «На твои потрясающие ножки грех одевать брюки Лесик», «Что-то сильно на Лободу похожа», «Новые губешки», «Ай какая же ты здесь красотка впрочем как и везде», «Лэсь ты в этом костюмчике как космонавт, а это завтрак космонавта», «Прекрасная как и всегда», «А где же ваши охранники?», - пишут люди.

Напомним, украинская Барби Леся Никитюк свела с ума видом в слишком маленьком костюме: «Боже, какие…».

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк натянула тесный купальник и пошалила перед камерой: «Я знаю, вы ждали этого!».

Также Politeka писала о пополнении в семье Леси Никитюк, первые фото с малышом облетели сеть: «Какой миленький».