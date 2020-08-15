Украинская телеведущая Леся Никитюк растрогала поклонников своими домашними любимцами
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала милые фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".
Как оказалось, Леся завела себе декоративного кролика, который теперь развлекает ее вместе с собачкой. На фото Никитюк держит пушистого малыша в руках, сидя в плетеном кресле на улице, она также прижимает к себе песика, который примостился рядом. Красотка одета в легкий наряд небесно-голубого цвета: шортики и короткий топ с рукавами. Леся закинула ногу на ногу и задумчиво опустила взгляд.
"Бубусьоныш тоже хочет лайк😍 Стал лайк я лайкну тоже 🐇", - написала телеведущая.
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Пользователи социальной сети прокомментировали домашних питомцев Никитюк и оставили много приятных отзывов:
"Он словно игрушечный, просто невероятно мимимишний"; "❤️ Милашки 😍"; "Милота какая"; "Какой пупсик 😍😍🔥"; "Не мучайте кролика"; "Божечки, какой милаха)"; "Что-то песик всегда так смотрит на зайку, я немножко волнуюсь. Береги их ❤️"; "А где его глаза 🙈 Красавчик 😍"; "Уровень милашества зашкаливает 😍😍😍"; "Замечательный имеешь вид, Леся !!! 🔥🔥🔥".
Напомним, украинская Барби Леся Никитюк свела с ума видом в слишком маленьком костюме: «Боже, какие…».
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк натянула тесный купальник и пошалила перед камерой: «Я знаю, вы ждали этого!».
Также Politeka писала о пополнении в семье Леси Никитюк, первые фото с малышом облетели сеть: «Какой миленький».