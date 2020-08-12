Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась фигурой в соблазнительном костюме
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Sweet home🏡 Как говорится, кроля купила, палатку собрала, можно и на Киев», - подписала артистка кадры.
На опубликованных фото Никитюк позирует в топе и мини-юбке небесно-синего цвета. Одежда выгодно подчеркивает стройную фигуру и демонстрирует длинные ноги. Леся Никитюк выглядит словно кукла Барби.
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«Мама не кормит, худышка», «Неотразимая», «Всегда смотрю с удовольствием на твои фотосессии, оставайся всегда такой простой, веселой и добродушной», «Огонь», «Что это за соблазнительная худышка», «Шикарный вид», «Боже, какие ноги», «Крутая», - пишут в комментариях.
Ранее Леся рассказала, что в их семье пополнение – они решили завести кролика.
«Купили кролика. Дети счастливы. Бабушка нет. Рафик облизался», - написала звезда.
Она также поделилась кадрами с новым питомцем. На них Леся сидит на пеньке в нежно розовом костюме из короткого топика и мини-юбки. Вместе с блондинистыми волосами звезды этот наряд делает ее похожей на куклу Барби.
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