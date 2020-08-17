Светлана Лобода, Леся Никитюк, Катя Осадчая и другие звезды похвастались сельскими образами

На первом фото была Светлана Лобода. В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото в социальной сети Инстаграм в простом наряде, состоящем из светлых джинс, кофте темного цвета, а также утепленной куртке с шапкой. При этом позировала Лобода прямо возле стогов сена. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото показалась Леся Никитюк. Леся решила соединить в своем наряде два стиля: народный и современный. Звезда предстала в зеленом платке на голове, длинной светлой сорочке-платье с вышивкой и кроссовках. Телеведущая вышла в поле, где позировала среди снопов сена - фото получились атмосферными, яркими и живыми.

Закрывает тройку Екатерина Осадчая. Девушка стояла в кроссовках и джинсах. Образ Екатерина дополнила пиджаком и белой футболкой. Волосы у красавицы были собраны в хвост, а в руках она держала вилы, которые были над сеновалом. Звезда не смотрела в камеру, а только на орудие труда, пока стояла рядом с деревом.

На четвертом фото показалась Эльза Хоск. В этот раз была красотка в штанах, топе или купальнике, а образ дополнила рубашкой, которую оставила расстегнутой. Девушка на первом фото демонстрировала свой плоский животик, а на втором уже показывала себя на фоне сеновала.

Закрывает пятерку Кортни Кардашьян. Красотка клетчатой рубашке и платье с большим стояла на фоне села. Образ звезда дополнила сапогами почти по колено.

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