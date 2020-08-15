Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась невероятной фигурой, пытаясь влезть в костюм для дайвинга

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Главное перед дайвингом – надеть костюм!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах ее «таскает» по комнате ее помощник, стараясь помочь ей нарядится в костюм.

«Леся Ивановно Кусто», — говорит в какой-то момент сама телеведущая, заливаясь при этом смехом.

Уточним, что поклонники Никитюк не могли прокомментировать пикантный инцидент, поскольку телеведущая поделилась кадрами у себя в Сторис.

Напомним, украинская Барби Леся Никитюк свела с ума видом в слишком маленьком костюме: «Боже, какие…».

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк натянула тесный купальник и пошалила перед камерой: «Я знаю, вы ждали этого!».

Также Politeka писала о пополнении в семье Леси Никитюк, первые фото с малышом облетели сеть: «Какой миленький».