Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась невероятной фигурой, пытаясь влезть в костюм для дайвинга
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Главное перед дайвингом – надеть костюм!» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах ее «таскает» по комнате ее помощник, стараясь помочь ей нарядится в костюм.
«Леся Ивановно Кусто», — говорит в какой-то момент сама телеведущая, заливаясь при этом смехом.
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Уточним, что поклонники Никитюк не могли прокомментировать пикантный инцидент, поскольку телеведущая поделилась кадрами у себя в Сторис.
Напомним, украинская Барби Леся Никитюк свела с ума видом в слишком маленьком костюме: «Боже, какие…».
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк натянула тесный купальник и пошалила перед камерой: «Я знаю, вы ждали этого!».
Также Politeka писала о пополнении в семье Леси Никитюк, первые фото с малышом облетели сеть: «Какой миленький».