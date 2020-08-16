Мінімальна сума допомоги на сьогодні становить 1000 гривень

Міністерство економіки спільно з Державною службою зайнятості проінформувало громадян про те, на яку допомогу можуть розраховувати безробітні особи, передає Рoliteka.net з посиланням на сайт відомства.

Відзначається, що більшість центрів зайнятості, розміщених в "зеленій" зоні рівня епідемічної небезпеки, повертаються до звичайного режиму роботи і відновлюють особистий прийом безробітних.

Протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити тільки дві заяви і відправити їх по електронній пошті Центру. Так, громадяни, які зареєструвалися онлайн, повинні взяти з собою на запланований прийом до Центру оригінали документів:

- паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

- облікова картка платника податків;

- трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, що підтверджує період зайнятості);

- диплом або інший документ про освіту та військовий квиток (при необхідності).

Окремо акцентується, якщо безробітному до 35 років, і у нього немає страхового стажу в силу того, що до цього працював неофіційно, то йому призначать допомогу по безробіттю в мінімальному розмірі (на період карантину і 30 днів після його закінчення - 1 тис.грн, після цього - 650 грн) строком на 180 календарних днів.

Тим, хто старше 35 років і без страхового стажу, виплати не передбачені.

Раніше ми повідомляли, в Україні пенсії та субсидії почнуть розраховувати по-новому в наступному році.

Так, з 1 липня 2021 року базові величини для соцвиплат і для грошових стягнень пропонуватимуться встановити на позначці 2100 гривень.

Кабмін прописав у відповідному законопроекті, як саме в країні хочуть змінити підходи до нарахування прожиткового мінімуму і вдосконалення сфери його застосування.

Нагадаємо, що пенсіонерів в Україні попередили про зміни, потрібно терміново звернутися до ПФУ.

Як Politeka повідомляла, що додаткові виплати українцям без пенсії, кому і як можна отримати гроші: "якщо не вистачає стажу..."