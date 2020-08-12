В Пенсионном фонде Украины рассказали, в каких случаях пенсионерам нужно срочно обращаться в органы фонда
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на официальной странице Главного управления ПФУ в Донецкой области в Фейсбук. В Фонде ответили на важный вопрос, который касается смены персональных данных людей, получающих пенсию. Как оказалось, о ряде изменений пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд.
Сообщается, что украинцы должны в течение 10 дней обратиться в ПФУ, если у них меняются данные, которые вносятся в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Госреестре социального страхования. Речь идет о смене паспорта, ФИО, места работы и места регистрации.
В ПФУ также сообщили, что получателям пенсий по потере кормильца также нужно обращаться в органы фонда по достижении 18 лет. С собой нужно взять копии и оригиналы паспорта и карту плательщика налога. Это необходимо для того, чтобы перевести пенсию на свое имя.
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Кроме этого, в ПФУ в Донецкой области сообщили, что на выплаты пенсий в августе были выделены деньги, поэтому выплаты будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.
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