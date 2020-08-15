После пенсионной реформы многие пенсионеры в Украине могут отстаться без пенсий в связи с нехваткой стажа

В частности, за последние десять лет выросли требования к минимальному стажу, были отменены пенсий за выслугу лет педагогам и медработникам, госслужащих и научных работников перевели на обычные пенсии и т.д.

Позже правительством принято решение о предоставлении временной социальной помощи пенсионерам, если не хватает стажа, передают Украинские новости.

Сумма государственной помощи лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсионные выплаты, составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев, но не более 100% ПМ для нетрудоспособных граждан.

Кроме того, стоит отметить, что многие пенсионеры получат социальное пособие пожизненно. Право на социальную помощь имеют украинцы, которые одновременно отвечают следующим условиям:

1. Достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения и старше.



2. Не получающие пенсию.

3. Являющиеся малообеспеченными.

К малообеспеченным лицам, имеющим право на социальную помощь, относятся лица, чей среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

Для назначения социальной помощи необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты населения и предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

трудовую книжку (при ее наличии);

заявление по форме, утвержденной приказом Минсоцполитики;

декларацию о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия;

копию справки о регистрации места жительства.

информация о составе семьи отражается в декларации о доходах и материальном положении лица, обратившегося за назначением социальной помощи.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.