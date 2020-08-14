Пенсионный фонд Украины увеличил показатель средней заработной платы за июнь 2020 года, по сравнению с данным за май

Как известно, данный показатель применяется при назначении пенсий и напрямую влияет на ее размер, пишет Finance.ua.

Так, показатель средней зарплаты в Украине за июнь 2020 года составлякт 11 197 гривен 38 копеек. В мае, по данным ПФУ, средний доход в стране составлял 9546 гривен 32 копейки.

Ранее мы сообщали, украинский юрист Наталья Гнатуш предупредила пенсионеров о важном нюансе при начислении выплат.

По словам эксперта, какую сумму будут выплачивать пенсионеру и назначат ли пенсию вообще зависит, в первую очередь, от стажа работы. При начислении могут возникнуть проблемы с поиском документов, поэтому гражданам придется доказать, где и когда они трудились.

"Основным моментом в назначении пенсии является факт доказательства трудового стажа. Бывает так, что человек работал еще во времена СССР, фактически на территории других государств. Поэтому идет очень долгий период сбора документов", - заявила Наталья Гнатуш.

Также мы писали, по информации пресс-службы Пенсионного фонда, начало финансирования выплат за август началось согласно графику. На эти цели были выделены около 4,8 миллиарда гривен.

Кроме того, якобы были обеспечено финансирование пенсионных выплат на общую сумму в семь с половиной миллиардов гривен.

«Выплата августовских пенсий будет проводиться в установленную каждому пенсионеру дату и в установленном порядке», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.