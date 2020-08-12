Украинцам рассказали, в каком случае возможно прекращение выплаты пенсии

Украинские переселенцы нередко сталкиваются с трудностями с получением пенсии. В связи с этим вокруг этой темы ходит много разговоров, однако не вся информация, которую можно услышать, является правдивой.

Впрочем, есть и реальные обоснования для волнения. Так, информация о том, что выплата пенсии может быть прекращена, если не снимать деньги более 6 месяцев подряд, правдива. Для возобновления выплат в таком случае пенсионеру нужно будет обратиться с письменным заявлением в органы Пенсионного фонда. После этого в течение 10 дней территориальный орган ПФУ должен принять решение о возобновлении выплат.

При этом сообщения о том, что переселенцы могут получать выплаты только через отделения «Ощадбанка» правдивы лишь частично. Так, лица с инвалидностью I группы и лица, которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии, не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, могут получать пенсию через доставку «Укрпочты».

Отметим, что по состоянию на 11 августа Пенсионный фонд продолжил финансирование пенсий за этот месяц согласно графику. На выплаты пенсионерам было выделено 1,6 миллиарда гривен. Всего с начала месяца пенсии для украинцев были профинансированы на общую сумму в 16,9 миллиарда гривен.

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