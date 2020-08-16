Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла харизматичну Валюху в серіалі "Свати" порадувала фанатів новим кадром

Про це пише Politeka.net, з посиланням на фан-сторінку в Instagram знаменитості.

На знімку актриса відображена в широкому балахоні квітчастого забарвлення.

Кравченко мило посміхається на камеру, а в руках тримає кілька букетів квітів.

У підписі до фотографії артиска решла подякувати своїм шанувальникам за увагу, вона коротко підписала: "спасибі! ❤️🙏🏼.

Користувачі Мережі не змогли стримати своїх захоплених висловлювань на адресу актриси.

"Чарівною і чудовою ТАНЮШЦІ найпрекрасніші троянди!!!💖 💖 💖 🌞 ", » Тетяна Едуардівна, дуже вас люблю і обожнюю! Будьте здорові і щасливі!", "Люблю вас», "красуня", - пишуть в мережі.

До цього ми розповідали, що відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", розповіла про свої муки. Заяву артистки опублікували на фан-сторінці в «Instagram».

"Каюсь, бували моменти, коли шкодувала, що пішла в актриси. Думала про себе: "потрібно було йти в медичний-зараз не мучилася б своєю незатребуваністю, а приносила користь людям!"Про ці роздуми згадала зовсім недавно, коли знімали останній сезон серіалу «Свати»», - розповіла артистка.

Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.

Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.