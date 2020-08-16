53-річний російський співак Філіп Кіркоров заінтригував публіку пригодами на турецькому курорті

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Спочатку Філіп показав, як медпрацівники беруть у нього кров на аналіз. Мабуть, це пов'язано з китайським вірусом. Надалі зірка під свою нову пісню "Ролекс" відправився оглядати околиці фешенебельного готелю, а під кінець, будучи в плавках, трохи побешкетував у басейні.

"Коли не хочеш привертати увагу, але це у вас в крові...💉 Я султан євро тус... 👑 #ролинаруке 🧨", - підписав кадри Кіркоров.

Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене:

"Тільки клізму не робіть будь ласка, а то такого відео не винесу🤣"

"Філіп Бедросович, шикарно виглядаєте) ♥ ♥ ♥ "

"Волосся поверни собі"

"Ну зачіска чогось не дуже 🤔 🙄 "

"Просто кексик🍰"

"Як йдуть косички Філіпу Просто Супер😍"

"Чим більше ви, @fkirkorov, не хочете привертати увагу, тим сильніше кидаєтеся в очі 😁 👍 👌 "

"Мені здається часом, що Філіп найщасливіша людина на цій землі, він може собі дозволити абсолютно все"

Раніше ми писали, новий образ Філіпа з африканськими косичками викликав фурор в мережі. Не втрималася від коментаря навіть телеведуча "Дом-2" Ольга Бузова. Вона назвала співака "королем". Правда, їй тут же відповіли, натякнувши на те, що пора переживати за свого бойфренда. Справа в тому, що свою останню пісню Кіркоров виконав спільно з коханим Бузової - Давою.

"Дивись уведе у тебе Даву. Даві години то треба відпрацьовувати".

Нагадаємо, що Кіркоров пристрасно притулився до квітучої Ротару, мережа кипить: "на Пугачової вже був одружений, тепер...».

Також Politeka писала, що розпусний Кіркоров покрутив своїм агрегатом перед камерою: "до Тілля Ліндеманна дуже далеко".