53-летний российский певец Филипп Киркоров разгорячил публику опасной выходкой

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором предстал с неожиданным агрегатом в руках.

Так, Киркоров, как всегда в ярком наряде, ухватился за огнетушитель, которым будто бы зажег музыкальную аппаратуру. После чего игриво повертел его, расположив у себя между ног (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Держите огнетушители 🧯на готове! Самая горячая премьера лета’2020 «РОЛЕКС» уже на #youtube 🔥", - подписал кадры Филипп.

Пользователи кинулись бурно обсуждать увиденное. Стоит отметить, не всем "зашел" данный ролик. Некоторые "зафукали" певца за якобы неподобающее поведение. Киркорова даже сравнили с немецким эпатажным артистом Тиллем Линдеманном, который также любит заставлять публику краснеть.

"Как горячо🔥"

"краш😻"

"Опять шлак"

"Старый развратник..."

"Ну, ты канэш опасный🤣🤣🤣"

"Ууууххх, жаришка 🔥🔥 Филипп Лучший!!👍😉😜"

"Полный отстой . Вам до Тиля Линдеманна очень далеко"

"За что 😭 это же деградация, за что вы,любовь моя, поддерживаете это 😭"

"Это у него заезд после короновируса. Болюче!👎"

Ранее мы сообщали, Киркоров удивил своих поклонников покупкой так называемых «грилз» - украшений для зубов. На этот шаг певец пошел ради нового клипа, в котором также принял участие известный российский блогер Дава. Вышеупомянутое украшение представляет собой накладки на зубы, которые пользуются огромной популярность среди современных представителей жанра хип-хоп.

Напомним, что Басков набросился на Киркорова посреди шоу, избив его букетом, кадры драки: «Ох, эти брачные игры».

Как сообщала Politeka, юная дочь Киркорова влюбилась в чужого мужа, у избранника есть сын: "Пришлось забрать".

Также Politeka писала, что Киркоров страстно прижался к цветущей Ротару, сеть кипит: «На Пугачевой уже был женат, теперь...».