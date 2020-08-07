Известный российский исполнитель Филипп Киркоров прижал к себе Софию Ротару, которая празднует свое 73-летие

Как сообщает Politeka.net, совместное фото со звездой Киркоров опубликовал у себя в Инстаграм. Он нежно поздравил артистку с днем рождения, написав ей трогательные слова. Пост он сопроводил фото, на котором обе звезды выглядели счастливыми и молодыми.

«С Днем рождения, несравненная София Михайловна. Сияйте, любите, очаровывайте! Любим, обожаем. Горжусь и очень дорожу дружбой с вами! Здоровья и счастья Вашим родным и близким. Ваши Киркоровы!», - подписал фото певец.

Стоит отметить, что поклонники Киркорова с удовольствием присоединились к поздравлениям. Они оставили под фото более 30 тысяч лайков и кучу комплиментов.

«Софья Михайловна, долгих лет, божественно несравненная и самая красивая певица!», «Прекрасная женщина! Здоровья и радости ей», «Господи как я ее люблю просто каждая песня в душу», «С Днём Рождения! Слушайте свое сердце, оно не обманет», «Какие вы милые на этой фотографии», «Какие красивые», «Женись, Филипп, теперь на Софье Михайловне. На Пугачевой уже был женат, теперь еще на Ротару надо», - пишут пользователи сети.

Как известно, Филипп Киркоров и София Ротару вместе снимались в мюзикле «Женитьба Фигаро». Они очень сработались. С того периода есть много их совместных снимков.

Напомним, что фотограф Киркорова застукал юную жену Агутина без лифчика: "Жаркое лето".

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