Известный певец Филипп Киркоров и блогер Дава, который больше года встречается с Бузовой, произвели фурор новым клипом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм поп-король российской эстрады Филипп Киркоров похвастался, что его новый клип на песню «Ролекс» вышел в тренды. Как известно, они с Давой записали молодежный клип, в котором оба предстали в весьма эпатажных образах.

«Моя кровь под настрой, Вечно первый не второй!», - подписал короткое видео Киркоров.

На ролике он вместе с Давой сидели на куче из денег и бросались купюрами в камеру. Стоит отметить, что поклонникам Филиппа клип пришелся по вкусу. За несколько часов анонс посмотрели почти 500 тысяч раз. Не выдержала певица Светлана Лобода и оставила комментарий под постом поп-короля.

Поклонники оставляли как слова восхищения, так и негативные отзывы.

«Экко ты какой богатый, Фил..! Афровых косм понаделал на голове... Ишь. Всё молодишься дед?))», «Ты мой король, обожаю с детства, умеешь эпатировать. Дава смотрится как подтанцовка конечно рядом с тобой», «Деградация)», «Вообще вау!!! шикарно выглядите! помолодели лет на 30) неожиданное преображение!», «Это очень круто», «Это даже не талантливо, это похоже на слабоумие», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Киркоров страстно прижался к цветущей Ротару, сеть кипит: «На Пугачевой уже был женат, теперь...».

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