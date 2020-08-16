53-летний российский певец Филипп Киркоров заинтриговал публику приключениями на турецком курорте

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Сначала Филипп показал, как медработники берут у него кровь на анализ. По-видимому, это связано с китайским вирусом. В дальнейшем звезда под свою новую песню "Ролекс" отправился осматривать окресности фешенебельного отеля, а под конец, будучи в плавках, немного пошалил в бассейне.

"Когда не хочешь привлекать внимание, но это у вас в крови...💉 Я султан евро тус... 👑 #ролинаруке 🧨", - подписал кадры Киркоров.

Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное:

"Только клизму не делайте пожалуйста, а то такого видео не вынесу🤣"

"Филипп Бедросович, шикарно выглядите) 😏♥🔥"

"Волосы верни себе"

"Ну прическа чёт не оч🤔🙄"

"Просто кексик🍰"

"Как идут косички Филиппу просто Супер😍"

"Чем больше вы, @fkirkorov, не хотите привлекать внимание, тем сильнее бросаетесь в глаза😁👍👌"

"Мне кажется порой, что Филипп самый счастливый человек на этой земле, он может себе позволить абсолютно всё"

Ранее мы писали, новый образ Филиппа с африканскими косичками произвел фурор в сети. Не удержалась от комментария даже телеведущая "Дом-2" Ольга Бузова. Она назвала певца «королем». Правда, ей тут же ответили, намекнув на то, что пора переживать за своего бойфренда. Дело в том, что свою последнюю песню Киркоров исполнил совместно с возлюбленным Бузовой - Давой.

«Гляди уведёт у тебя Даву. Даве часики то надо отрабатывать».

Напомним, что Киркоров страстно прижался к цветущей Ротару, сеть кипит: «На Пугачевой уже был женат, теперь...».

Также Politeka писала, что развратный Киркоров повертел своим агрегатом перед камерой: "До Тилля Линдеманна очень далеко".