Відомий бодібілдер Сергій Глушко, чоловік Наташі Корольової, показав себе і розповів про останню ніч

На фото Тарзан позував у ліжку в одних велотреках. Футболку Сергій не одягав, зручно влаштувавшись на подушках. По тілу Глушка повзали два пітона-блондинка і брюнетка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Охххх! Добре вчора погуляли....сьогодні прокинувся в компанії двох симпатичних дівчат)))) Блондинка і Брюнетка", - написав Тарзан.

Королева відразу з'явилася в коментарях і була жорсткою: "зрадник ! Додому не повертайся, не прощу!".

Фанати поставили майже 2 тисяч лайків і написали коментарі:

"Серьога, якщо Натаха не пустить приїжджай до мене з цими двома)))", " це ж мої!!! А я думаю, куди знову мої дівчата розповзлися...", "Які стрункі дівчата"," ой насмішили з такими прокинешся дар мови втратиш", " справжній Тарзан! І змії красиві!", "Дивіться дружина побачить, буде суші з ваших дівчат", "Кошмар,це іграшки напевно, зараз такі продають".

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