Известный бодибилдер Сергей Глушко, муж Наташи Королевой, показал себя и рассказал про последнюю ночь

На фото Тарзан позировал в кровати в одних велотреках. Футболку Сергей не надевал, удобно устроившись на подушках. По телу Глушко ползали два питона - блондинка и брюнетка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Охххх! Хорошо вчера погуляли....сегодня проснулся в компании двух симпатичных девчонок)))) Блондинка и Брюнетка", - написал Тарзан.

Королева сразу появилась в комментариях и была жесткой: "Изменник ! Домой не возвращайся , не прощу!".

Фанаты поставили почти 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Серёга, если Натаха не пустит приезжай ко мне с этими двумя)))", "Это ж мои!!! А я думаю, куда опять мои девчонки расползлись...", "Какие стройные девушки", "ой насмешили с такими проснёшься дар речи потеряешь", "Настоящий Тарзан! И змеи красивые!", "Смотрите жена увидит,будет суши из ваших девчонок", "Кошмар,это игрушки наверно,сейчас такие продают".

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