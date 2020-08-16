Відома співачка Ольга Серябкіна, екс-солістка групи "Серебро", показала себе і розповіла про реліз

На фото красуня позує в коротенькій сукні, яка навіть не прикрила стегна зірки. Дівчина сиділа на задньому сидінні автомобіля і дивилася в об'єктив камери. Декольте в наряді теж було пристойним, тому можна оцінити і пишні груди співачки. Фото було зроблено вночі, але це не завадило знімку стати дуже спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дякую за вашу любов і реакції на не соромно ♥️ я щаслива, що ви поділяєте цю музику зі мною. Діліться тут своїм улюбленим рядком з треку", - написала зірка.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Трек просто нереальний. Тепер чекаємо кліп", "Космічна" ," не соромно, навіть трохи прикро", "Оля спасибі тобі за цю пісню, дуже подобається", "знову, знову не спиться, я лечу до тебе птахом. Приховай долонями обличчя, за нами поліція".

Повідомлялося, що відома співачка Ольга Серябкіна обтягнула найшикарніші місця білою тканиною.

Так, красуня з'явилася в облягаючому комбінезоні на тонких бретельках. Груди і сідниці виглядали красиво і спокусливо випирали.

Співачка позувала впівоберта до камери, дивлячись в камеру млосним поглядом.

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