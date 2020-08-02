Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина решила нарядиться в одно дерзкое мини, сверкнув на камеру главной гордостью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Первый концерт после пандемии – done. Спасибо всем, кто был! Очень вас люблю», — коротко говорится в сообщении.
Серябкина также поделилась фотографией, на которой позирует в невероятном мини, из-за чего в кадр попали роскошные и идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Какая красотка», «Вау, куколка», «о боже, бомба», «красотка», «ты прекрасная», «шикарная женщина», «Ну что за красотка», — пишут они.
До этого сообщалось, что бывшая участница группы "Серебро" Оля Серябкина сверкнула формами на летних снимках на отдыхе.
На них красотка и обладательница идеальных ног и точеной фигуры показывает всю себя во время экстремальных развлечений на воде.
Жгучая брюнетка решила похвастаться кадрами, которые были сделаны во время ее поездки на водном скутере. Знаменитость решила позировать в черном купальнике и жилете верхом на железном коне. При этом в кадр певица решила выставить идеальные и длинные ноги, эффектно при этом присев.
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