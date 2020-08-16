Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, приміряла на себе образ ляльки Барбі

Модель дуже часто експериментує з образами, приміряє стильні сукні з нереально глибокими декольте і любить епатувати появами на публіці в прозорих сіточках замість спідниць.

Цього разу знаменитість з пишними формами перевтілилася в милу ляльку Барбі. Дівчина одягла тісну латексну сукню зі шнурівкою під грудьми і на стегнах. При цьому також видно, що модель позувала зовсім без білизни через вигляд на її шкіру з боків на талії.

"Друзі: ти як немовля. Я: Що? Я взагалі доросла жінка (буває з істерикою на 2 хвилини). Почекай, можеш качнути мене якомога вище на гойдалках, будь ласка ?🙇🏻♀️👼🏻😇,» - жартівливо підписала новий пост Гюль.

Ось як відповідають користувачі:

«Яка лялечка🐐🐐🐐», «Просто приголомшлива дівчинка😍», «найгарячіша 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Вау, красива секс-бомба 💋❤», «Красиво ❤❤❤❤❤», «Просто чарівна жінка💕», «Лялька Барбі», «😍 Ти просто моя божевільна мрія 😍», «Ось так би відразу👌👌😙👌😙», «WoW яка краса 😍», «Wawooooo 👁 люблю це плаття !!!!! Відмінно виглядає на тобі», " дивно💖".

Відзначимо, ми також писали, що модель прославилася завдяки своїй фігурі з пишними формами, засмаглому тілу і довгим локонам чорного кольору. Выраздительная зовнішність знаменитості багатьом нагадує образ Кім Кардашьян, тому дівчину постійно порівнюють з популярною моделлю.

Сама Гюль на це ніяк не реагує, але від слави і популярності не відмовляється. Модель любить хвалитися образами з ацентом на своїх достоїнствах, адже такі розміри, як у неї, приховати дуже непросто. Цього разу в червоній кофтині модель повеселилася, рассшнуровав її і не надівши під низ ліфчик.

«Слава про🍊🍊😋💋💯», «Дівчина просто дуже апетитна🤩😏💗💗», «bir insanın böyle bir sevgilisi olsun başka bişeysi olmasada olur🥀», "Дивна картинка, це просто межа🔥», «Одне захоплення😍😍», «Це фотошоп як ви не розумієте», «Люблю твою кофту, таку відкриту 👁», «красиво !!!!", "Я люблю Твої очі«,» розкішна жінка«,» скільки спокушання", - пишуть фанати.

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