Відома українська модель Міла Кузнєцова похвалилася фігурою на радість фанатів

На фото красуня була в червоному купальнику. Зірка доповнила образ каблуками і позувала біля дерев'яного загородження. Міла без збентеження показувала пишний бюст 13 розміру, який ледве вмістився в купальник. Волосся Кузнєцова залишила розпущеним, а сама відвернулася від об'єктива камери. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на красуню в соціальних мережах.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали компліменти:

"Красуня що тут скажеш" ," ви красуня, купальник вогонь"," Хороший розіграш хороших людей"," дуже сподіваюся виграти"," це просто нереально", " Милочка ти чарівна !!! Я уявляю як відчувають себе чоловіки дивлячись на тебе, якщо я жінка у віці не можу відірвати очей . Купальник вообщем клас, як він тобі йде", "Лялька Барбі".

Ми писали, що українка з 13-м розміром грудей показала спокусливий наряд, позуючи біля басейну.

Дівчина позує біля басейну, при цьому вона сидить на гойдалках, опустивши ноги в воду. Завдяки ракурсу вона зуміла виставити своє тіло в максимально вигідному світлі: гладка засмагла шкіра, спокусливі груди, тонка талія, пишні форми знаменитості тут же стали предметом обговорення в мережі.

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