Известная модель Мила Кузнецова, прославившаяся как украинка с самой большой натуральной грудью, удивила неожиданным преображением своего бюста

Красотка с 13-м размером груди поделилась забавным видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На видео собраны фотографии модели в разных образах. Единственное что остается неизменным на всех снимках, так это наряды с глубоким декольте, которые позволяют Кузнецовой продемонстрировать свое главное достоинство. Примечательно, что среди снимков есть и кадр, на котором ее награждают титулом «Самая большая грудь Украины».

При этом в конце видео зрителей ждет небольшой сюрприз. На отредактированном кадре модель решила «добавить» себе еще одну грудь.

«Две хорошо, а три лучше? Надеюсь вы улыбнулись!», - подписала кадры Кузнецова.

Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Нет) три это уже многовато!))) две в самый раз», «А мне понравилось видео. Очень круто получилось», «Какая же ты красивая! Очень классная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кузнецова блеснула своим великолепием в брючном костюме.

Верх Кузнецова расстегнула, выставив грудь в большом вырезе. Прелести выпирали из одежды и, казалось, им очень тесно под такой тканью.

Модель подвязала поясок под грудью, чтобы подчеркнуть талию. Стоит отметить, что бюст был загорелым. Это неудивительно, ведь недавно красотка отдыхала в Одессе.

Напомним, кружевное декольте еле выдержало: украинка с 13-м размером бюста показала свою гордость.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером подразнила пышными формами в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста продемонстрировала свое декольте нараспашку.