Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски покзаала незвичайне фото, на якому позувала в провокаційній позі

Емілі любить природність, тому на пляжі завжди з'являється без укладок, макіяжу і будь-яких косметичних засобів, що приховують недоліки. При цьому дівчина виступає за активний спосіб життя, тому найчастіше вона не ходить в зал, А вважає за краще прогулянки на пляжі, піші прогулянки разом з подругами по вечірньому місту і багато іншого.

Пляжними кадрами, втім, модель ділиться помітно частіше. Струнка знаменитість любить епатувати публіку стильними кадрами, а також показувати нові модними бікіні. Цього разу дівчині вдалося спантеличити виглядом.

Позуючи в синьому бікіні, вона зігнулася на четсверенькам перед камерою, виставивши при цьому сідниці на загальний огляд. Ось як реагують фанати:

«Бум 💥 прямо в коробці», «Ось це прогин👅», «Який чудовий вид😁😁😁», «Самий сік в бікіні✊✊✊🐑🐑🐑», «Дівчина вміє вражати, продовжуйте в тому ж дусі🔥🙌», «найкрасивіша жінка на землі 😍», «відмінно», «A esta tambien le dio por el gorrito @ n.brusatin 😂,» «Вибачте, але у вас відмінні форми😍», «Привіт, ти красива, особливо під ногами «, «Ти багато разів була на колінах, а? 😈 😋 , "- написали користувачі.

Дівчина кожен день показує, як проводить час на пляжі, на прогулянці і вдома в самих різних образах.

Так, модель зазначає, що вона обережно доглядає за собою і отримує задоволення від того, що раз на місяць ходить в корейський спа. Вона проводить там деякий час, відвідує басейн і не боїться лежати голою поруч з іншими жінками. Їй подобаються скраби, тому вона не відмовляється від них у косметолога.

"Для мене важливо відчувати себе добре, коли ти поїв. Я люблю Бурякові соки і куркуму. Це так по-лос-анджелеськи, і тобі цього не уникнути. Але у мене немає тренера, і я не ходжу в тренажерний зал. Я довго гуляю зі своїми подругами. Це все. Я просто не одержимий фітнесом людина. Я безумовно вибиваюся з ряду в своїй галузі " - зазначає модель в Instagram.

Яскраве фото зірки, на якому вона позує в бікіні в горошок вразило шанувальників – струнка зірка захопила ідеально плоским животом.

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